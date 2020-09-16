لبنان | “الصحة”: 5 حالات يجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين مطار بيروت- ارشيف افادت وزارة الصحة العامة استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 13الحالي و14 منه، وأظهرت وجود 5 حالات إيجابية. وجاءت نتائج 13/9/2020 كالاتي: رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 14/9/2020 على الشكل الاتي:

رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (حالة واحدة إيجابية)

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