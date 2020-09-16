لبنان | محافظ بيروت: للإبلاغ عن المستودعات المشتبه في احتوائها على مواد ملتهبة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

طلب محافظ بيروت القاضي مروان عبود في بلاغ من كافة المواطنين القاطنين أو العاملين ضمن نطاق بلدية بيروت، إبلاغ الإدارة عن المستودعات التي يملكونها أو يستثمرونها أو يشتبهون في احتوائها على مواد ملتهبة أو قابلة للإشتعال في الطوابق السفلية والأرضية من المباني.

وذلك عبر الإتصال على الرقم الساخن 175 تمهيدا لإجراء الكشف اللازم والتأكد من عدم تشكيلها خطرا على السلامة العامة في ظل الأحداث المؤسفة التي تتعرض لها العاصمة.

وأضاف البلاغ: “علماً أن الإدارة، في حال التثبت من عدم توفر شروط السلامة العامة ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين منها تسطير محاضر ضبط والختم بالشمع الأحمر عند الإقتضاء”.