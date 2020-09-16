لبنان | حسن: متى يتحرر بعض البشر من غوغائية جهلهم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات وزير الصحة حمد حسن سأل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: “متى يرتقي بعض البشر ويتحررون من غوغائية جهلهم وانحراف قيمهم؟”. وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “مدير مستشفى البوار الحكومي مع كل طاقمه، بادروا وضحوا وشرعوا أبواب مؤسستهم لخدمة اللبنانيين وحمايتهم لمواجهة كورونا. ليس هكذا يرد جميل الشكر والامتنان”. وأرفق تغريدته بوسم: #القصاص_حياة.

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