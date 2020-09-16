لبنان | عملية عسكرية للجيش في زغرتا بحثاً عن المتورط الثالث في خلية التلاوي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة الجيش اللبناني عملية امنية واسعة ينفذها الجيش اللبناني بين محطة الكهرباء في ديرنبوح ورشعين ومنطقة السور في زغرتا، بعد الافادة عن رصد للمتورط الثالث في خلية التلاوي احمد سمير الشامي. وطالب الجيش الاهالي عبر مكبرات الصوت بإغلاق مداخل المباني وعدم فتح النوافذ لحين انتهاء العملية العسكرية.

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