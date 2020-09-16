لبنان | البيت الأبيض للسياسيين اللبنانيين: “أُعذر من أنذر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين البيت الابيض أفادت مصادر البيت الابيض للـmtv اننا “أعطينا مهلة للمبادرة الفرنسية وإذا لم تنجح سوف نعود الى استراتيجية لن ترضي السياسيين الذين أوصلوا البلاد الى هذه المرحلة البشعة”، مضيفة “أُعذر من أنذر”.

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