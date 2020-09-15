لبنان | الجيش: سلسلة خروق جوية معادية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 20 دقيقة الطيران المعادي يحلق فوق الاجواء صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”خرقت /6/ طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 15/9/2020 اعتبارا من الساعة 11.05 ولغاية الساعة 12.50 الأجواء اللبنانية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية. تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”. وبتاريخ 14/9/2020 اعتبارا من الساعة 17.55 ولغاية تاريخ 15/9/2020 الساعة 15.15 تم تسجيل /8/ خروق جوية معادية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. Advertisements تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وبتاريخ 14/9/2020 اعتبارا من الساعة 3.35 ولغاية الساعة 20.25 تم تسجيل /8/ خروقات جوية معادية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها وبعبدا. تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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