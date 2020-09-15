لبنان | بلدية رومية: المصابون بالفيروس في السجن المركزي وليس في البلدة

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سجن رومية
أعلن مجلس بلدية رومية أنه “فوجئنا بالتقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، لجهة إشارته الى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بلدة رومية لليوم الثلاثاء بلغ 65 شخصا، بينما هذا الرقم يعود الى المصابين في السجن المركزي الذي يقع ضمن نطاق بلديتنا.
لذا، ومنعا لإصابة الأهالي بأي هلع، أردنا أن نوضح هذا الأمر، كما أن نشير الى أن البلدية باشرت، منذ يوم الأحد الماضي، حملة فحوص مجانية لأهالي رومية وسكّانها، وهي تتخذ التدابير الوقائية كافةً التي تصدر في تعاميم عن الجهات الرسمية المختصة حماية للمواطنين المقيمين في المنطقة وزوارها”.
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