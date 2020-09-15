لبنان | وزير الصحة: لا إمكانية لزيادة سعر الأمصال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اجتماعًا مع وفد من مصانع الأمصال في لبنان، الذي عرض ما تعانيه هذه المصانع نتيجة تراجع سعر العملة الوطنية، مطالبا بزيادة سعر الأمصال لتعويض الخسائر.

واكد الوزير حسن “عدم إمكانية ذلك على الإطلاق لأن زيادة السعر سترفع الكلفة الإستشفائية على المرضى والمستشفيات، وتزيد الأعباء وسط الظروف الإقتصادية البالغة الصعوبة”.

وإذ دعا إلى التريث، وعد بمتابعة الأمر مع المعنيين في حاكمية مصرف لبنان ووزارة الصناعة “بما يحقق المزيد من الدعم للصناعة الوطنية للأمصال، ويحد من الخسائر من جهة ولا يحمل المرضى معاناة إضافية من جهة ثانية”.