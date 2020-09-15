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وزير الصحة حمد حسن
عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اجتماعًا مع وفد من مصانع الأمصال في لبنان، الذي عرض ما تعانيه هذه المصانع نتيجة تراجع سعر العملة الوطنية، مطالبا بزيادة سعر الأمصال لتعويض الخسائر.
واكد الوزير حسن “عدم إمكانية ذلك على الإطلاق لأن زيادة السعر سترفع الكلفة الإستشفائية على المرضى والمستشفيات، وتزيد الأعباء وسط الظروف الإقتصادية البالغة الصعوبة”.
وإذ دعا إلى التريث، وعد بمتابعة الأمر مع المعنيين في حاكمية مصرف لبنان ووزارة الصناعة “بما يحقق المزيد من الدعم للصناعة الوطنية للأمصال، ويحد من الخسائر من جهة ولا يحمل المرضى معاناة إضافية من جهة ثانية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة: لا إمكانية لزيادة سعر الأمصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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