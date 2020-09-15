لبنان | عويدات أحال ملف حريق المرفأ على النيابة العامة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين انفجار بيروت تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، محاضر التحقيقات الاولية التي أجرتها الشرطة العسكرية بشأن الحريق الاخير الذي اندلع الاسبوع الماضي في مرفأ بيروت، وقرر احالة الملف مع ثلاثة موقوفين على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وذلك لعدم ثبوت رابط بين هذا الحريق وتفجير المرفأ، على ان تدعي النيابة العامة على الموقوفين الثلاثة بجرم الاهمال الذي ادى الى الايذاء والحاق الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

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