لبنان | أديب قد يعتذر عن التكليف… والمبادرة الفرنسية جُمّدت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 10:42 مساءً

علمت ” المركزية” ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رأس عصر اليوم اجتماعا مطولا لخلية الازمة اللبنانية التي تضم مستشار الرئيس للشؤون الخارجية برنار ايميه والمستشار الدبلوماسي السفير ايمانويل بون تم في خلاله عرض للملف اللبناني في ضوء التقارير الواردة من بيروت ومصير المبادرة.

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واشارت المعلومات الى ان خطوط التواصل كانت مفتوحة بين باريس وبيروت لتسهيل مهمة التشكيل التي تعثرت بسبب تصعيد الثنائي الشيعي.

هذا التصعيد المفاجئ عزته اوساط سياسية معارضة الى الاجواء الاقليمية ومقتضيات الاجندة الخارجية، لانه لم يعد لايران ساحة تبعث منها رسائلها الى الخارج الا لبنان، في ظل التطورات الاخيرة وتوقيع السلام بين دولة الامارات والبحرين واسرائيل والاعلان عن خطوات اخرى على طريق السلام.

وفيما تشير معلومات صحفية ان المبادرة الفرنسية جمدت، يزور الرئيس المكلف مصطفى اديب بعبدا غدا،حيث اشارت مصادرسياسية لـ”المركزية” الى انه سيقدم تشكيلة حكومته المصغرة القائمة على المداورة الشاملة،استنادا الى ما التزم به رؤساء الكتل امام الرئيس ماكرون، فاذا رفضها الرئيس عون طالبا ادخال تعديلات عليها، سيعتذر اديب عن التكليف على ان يدلي لاحقا ببيان مفصل.