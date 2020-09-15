لبنان | لبنان يسجل عدد إصابات كبير بـفيروس كورونا و7 وفيات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 16 دقيقة وزارة الصحة العامة أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 592 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 25449 حالة. وجاء في تقريرها: Advertisements

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