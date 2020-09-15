لبنان | إطلاق مشروع المسح الوطني الشامل لمزارع تربية الأسماك في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى خلال إطلاق مشروع المسح الوطني الشامل لمزارع تربية الأسماك في لبنان على “ضرورة المثابرة في العمل لتحسين أوضاع الصيادين، من خلال تطوير القطاع والتشريعات اللازمة والعمل للبحث عن مخزونات سمكية جديدة وأفق جديد للصيد البحري المستدام، وكذلك تطوير قطاع تربية الأسماك من خلال تقنيات حديثة والعمل علي تحسين الأعلاف المحلية وتطوير قدرات التربية ومكافحة أمراض الأسماك”.

وأشار مرتضى الى ان “الدوائر المختصة في وزارة الزراعة تعمل على إعادة دمج الشباب اللبناني في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، حيث ان لبنان بأمس الحاجة الى تطوير إنتاج محلي لتأمين التوازن بالأمن الغذائي من خلال جذب هذه الشريحة من خلال تطوير أعمال موازية لهم”.

وتلا اطلاق المشروع توقيع بروتوكول تنفيذ المسح التجريبي للمخزون السمكي في المياه اللبنانية، بحضور امين السر التنفيذي لمصائد الأسماك في البحر المتوسط عبدالله سرور وفي حضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو موريس سعاد.

وشكر مرتضى “الهيئة العامة لمصائد الأسماك في البحر المتوسط والبحر الأحمر ال GFCM ومنظمة الفاو على الجهود التي كانت ولا تزال تبذلها والمبادرات التي يتم تقديمها اليوم من أجل لبنان، انطلاقا من حاجته الماسة ليد العون والدعم لإعطاء الأمل، مما قد يفتح الباب أمام مستقبل جديد تتجه فيه الثروة السمكية وتربية المائية نحو الإستدامة وتؤمن حالة اقتصادية – اجتماعية مستقرة”.