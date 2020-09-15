لبنان | “التقدمي” رداً على رئاسة الجمهورية: الحمد لله على نعمة الاعتذار عن المشاركة في هكذا دور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً جاء فيه التالي:

“طالعنا البيان الأطروحة المشغول من عنديّات وزير البلاط فأتحفنا بالحديث الأسطوري عن “الدور الجامع”، لكن ما فاته أن يخبرنا أن هذا الدور شلّع البلاد طولاً وعرضاً وأرداها في أسوأ حال يعيش فصوله اللبنانيون في معاناة يومية. الحمدالله على نعمة الاعتذار عن المشاركة في هكذا دور”.

ومن جهة أخرى ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على اعتذار “اللقاء الديمقراطي” عن المشاركة في المشاورات التي أجراها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، فأشار إلى أنّ “الرئيس عون ما كان ليدعو الى مشاورات لولا إدراكه للأزمة التي يمكن ان تنتج إذا استمر الخلاف حول نقاط متصلة بتشكيل الحكومة فيتعذر التأليف وتقع البلاد في المحظور”.

وسأل المكتب في بيانه: “أين النص الذي يمنع الرئيس من التشاور عندما تكون الاوضاع تستوجب ذلك؟”.