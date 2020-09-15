لبنان | آل التلاوي ترفض استلام جثة المتهم خالد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 9 ثواني

أعلنت عائلة آل التلاوي في بيان جاء فيه انه “عطفا على البيان السابق لعائلة آل التلاوي الذي نددت فيه بالإرهاب وتبرأت من فاعليه، صدر عن العائلة بيان تلاه محمد التلاوي، والد خالد تلاوي المتهم بجريمة قتل العسكريين الاربعة وجريمة كفتون، قال فيه: “تؤكد العائلة وقوفها مع الجيش والشرعية وأن لا مكان للإرهاب بيننا. لذلك فإن العائلة تندد بأي عمل إرهابي كائنا من كان فاعله وهي تتبرأ منه بالكامل.

تتوجه العائلة بالتعازي إلى المؤسسة العسكرية وذوي الشهداء الأربعة، وتؤكد أن المصاب مشترك والجرح واحد، وقد رفضت العائلة تسلم جثة خالد التلاوي على رغم إصرار قيادة الجيش على وجود أحد من أقربائه لتسلمها”.

وختم البيان: “رحم الله الشهداء وحمى لبنان وجيشه وشعبه”.