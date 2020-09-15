لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: 14 إصابة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليومي، 14إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعين على البلدات التالية: ببنين2، مشحا2، برج العرب1، عيات1، فنيدق1،العبدة1، عيدمون1،بقرزلا1،السنديانة1، القبيات1 ،البرج1، نهر البارد1.

وتبعا لذلك فقد ارتفع عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم الى 509 مصابين.

الحالات الايجابية قيد المعالجة الان : 200حالة.

كما سجل التقرير، 12حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء المسجلة الى 303 حالات.اما عدد حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة فبلغ: 345حالة.

في حين استقر عدد الوفيات المسجلة منذ بدء الازمة وحتى اليوم على 6 حالات وفاة.