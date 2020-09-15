لبنان | خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل: اصابتان في الصوانة والخيام

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نتائج فحوص رحلات قادمة الى بيروت
اعلنت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل – قضاء مرجعيون في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا، انه “بناء لتقرير طبيب القضاء والبلديات، سجلت اليوم حالتان واحدة في الصوانة وثانية في الخيام.
وبناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه، 146 إصابة و97 حالة شفاء و5 حالات وفاة، وحاليا 40 حالة مصابة مؤكدة خبريا قيد المتابعة، منها 36 حالة قيد الحجر المنزلي و4 حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.
واكد التقرير ان “خلية الازمة في الاتحاد بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا، وعليه نأمل من اهلنا الكرام عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عنها”.
ودعا الاتحاد إلى “ضرورة التزام كل الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.
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