لبنان | عطل في محطة الضبية قطع المياه عن مناطق عدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان “أن عطلا طرأ على محطة الضبية التي تغذي ساحل المتن الشمالي والقسم الشمالي من بيروت ومنطقة برج أبو حيدر. وقد باشرت فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة عملية التصليح التي يتوقع إنجازها في خلال اثنتي عشرة ساعة. وبنتيجة العطل، تم قطع المياه عن المناطق المذكورة أعلاه على أن تعود عملية التغذية إلى الوضع الطبيعي ابتداء من صباح غد الأربعاء”.

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