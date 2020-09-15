لبنان | شركة سلطان ستيل: أعمال التلحيم أنجزت منذ اكثر من سنة

حريق في وسط بيروت
اصدر الوكيل القانوني لشركة سلطان ستيل ش.م.م المحامي علي دمشق البيان الآتي:
“يتم التداول عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ان سبب الحريق الذي اندلع صباح يوم الثلاثاء الواقع في 15/9/2020 في مبنى زها الحديد في وسط بيروت يعود الى أعمال تلحيم في المبنى القيد الانشاء التي تقوم بها شركة سلطان ستيل ش.م.م.
بناء عليه نوضح ما يلي:
ان شركة سلطان ستيل تنفي ان يكون الحريق الحاصل في مبنى زها الحديد سببه التلحيم او اعمال قامت بها الشركة، مؤكدة انها انجزت اعمال التلحيم في القسم الذي حصل فيه الحريق منذ اكثر من سنة”.
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