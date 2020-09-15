لبنان | أديب إلى بعبدا خلال ساعات… هل تبصر الحكومة النور؟

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الرئيس المكلف مصطفى أديب مع الرئيس عون
توقعت مصادر صحفية أن يزور الرئيس المكلف مصطفى أديب رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الساعات القليلة المقبلة للاطلاع على نتيجة المشاورات التي أجراها عون مع الكتل السياسية.
وانتهت المشاورات في بعبدا وعون سأل الحاضرين عمّا إذا كانوا يقبلون بكيفيّة تشكيل الحكومة كما عن رأيهم بالمداورة بالحقائب وحجم الحكومة.
وأكد جميع الأطراف لعون أنهم مع المداورة بالحقائب باستثناء الثنائي الشيعي.
واشارت المعلومات الى أنّ النائب علي حسن خليل، الذي مثّل مع النائب محمد خواجة كتلة التنمية والتحرير، أبلغ رئيس الجمهورية التمسّك بوزارة “المال” وتسمية الوزراء الشيعة بالتوافق والتشاور مع الرئيس المكلّف.
ويُعتبر هذا الموقف نعياً لمساعي تشكيل الحكومة وربما سقوطاً للمبادرة الفرنسيّة، الأمر الذي سيفتح المجال أمام مشاورات داخليّة وخارجيّة للوصول الى حلول.
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