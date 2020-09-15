لبنان | نقابة الصحافة: تقديم المساعدات للاعلاميين المتضررين من انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ دقيقتين

أعلنت نقابة محرري الصحافة في بيان، ان المجلس “اطلع على حجم المساعدة المحولة من اتحاد الصحافيين العرب، وعلى الاتصالات الجارية مع الاتحاد الدولي للصحافيين وبعض الجهات المانحة، على أمل تلقي المزيد من المساعدات”.

وفي ضوء المبالغ المتوافرة، قرر المجلس “اعتماد معايير للمساعدة بحسب حجم الأضرار، مع العلم أن هذه المساعدات لا تعتبر تعويضا عنها، بل هي مساهمة متواضعة من النقابة للمتضررين”.

وعلى هذا الاساس قرر المجلس “تقديم المساعدات بناء على المستندات المقدمة للنقابة وفق الاستمارة التي وزعت سابقا. ولما كان بعض الزملاء المتضررين لم يتمكن حتى الآن من تقديم المستندات، تقرر تمديد مدة التقديم حتى نهاية دوام يوم الجمعة في 18 ايلول 2020، في مركز النقابة، إما مباشرة او بواسطة البريد الالكتروني الاتي: [email protected] “.

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وأشار مجلس النقابة الى ان هذه “المساعدات هي مرحلة اولى في ضوء ما هو متوفر من مبالغ، وفي حال توافرت مبالغ أخرى سوف تقوم النقابة بما يجب في هذا المجال وفق القواعد والمعايير السالفة الذكر”.

وقد شكر المجلس اللجنة النقابية على عملها، وتوجه الى الزملاء الصحافيين والاعلاميين بالتحية، آملا في “انفراج الأوضاع بما يعزز اوضاع القطاع الاعلامي والصحافي بوجه عام”.

وأعلن انه “يمكن طلب الحصول على الاستمارة من النقابة”.

وعقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعا برئاسة النقيب جوزف القصيفي، ناقش خلاله تقرير اللجنة المكلفة احصاء الأضرار اللاحقة بالصحافيين والاعلاميين نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب الماضي.