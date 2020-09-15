لبنان | كركي: مختبرات جديدة لإجراء فحص كورونا في الضمان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - ذكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس “كورونا” وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 لا سيما التعرفة المحددة بسعر 150000 ل.ل. كحد أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية”.

وجاء في بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان:

عطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها الصادرة عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي والمتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية هذا الفحص.

وعطفا على هذه المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص الكورونا، واستنادا الى قرار وزارة الصحة العامة رقم 1139/1 تاريخ 10/9/2020 المتعلق بإضافة مختبرات طبية لإجراء فحص COVID-19. أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 644 تاريخ 15 ايلول 2020 قضى بموجبها إضافة ( 14) مختبرا جديدا ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه (61) مختبرا.

والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:

– مختبرات فونتانا للتحاليل الطبية (الحمرا).

– مختبر جبر وغره للتحاليل الطبية (الاشرفية).

– مختبر سان مارك (الاشرفية).

– مختبر واكيم (جونيه).

– مختبر مؤسسة جمعية المبرات الخيرية/ مستشفى بهمن (حارة حريك).

– مختبر شركة الساحل للعناية الصحية ش.م.ل. مستشفى الساحل (الغبيري).

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– مختبر مستشفى الزهراء الجامعي (الغبيري).

– مختبر مستشفى هارون (الزلقا).

– مختبر مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية.

– مختبر مستشفى رياق.

– مختبرات ABC للتحاليل الطبية المتطورة (الاشرفية).

– مختبرات معوض الطبية Mouawad Medical Laboratory.

– مختبرات عيتاني الطبية (بيروت).

– مختبرات لايف لاب الطبية المتطورة (بعلبك).

– مختبرات الشياح للتحاليل الطبية (فؤاد ريحان).

وفي هذا السياق، يذكر الدكتور كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لاسيما التعرفة المحددة بسعر 000 150 ل.ل. كحد أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية”.