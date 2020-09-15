لبنان | انتهاء المشاورات مع الكتل… وحسن خليل: “المال إلنا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 37 دقيقة القصر الجمهوري في بعبدا انتهت اليوم الثلاثاء المشاورات التي كانت بدأت أمس واستكملها اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون للوقوف عند آراء الكتل النيابية في ما يخص مسار تشكيل الحكومة. وفي محاولة لتذليل العقبات التي تحول دون تصاعد الدخان الابيض الحكومي، غاب عنها تكتل “الجمهورية القوية” وكتلة “اللقاء الديمقراطي”. وكشفت معلومات صحفية ان النائب علي حسن خليل أبلغ رئيس الجمهورية التمسك بوزارة “المال” وتسمية الوزراء الشيعة بالتوافق والتشاور مع الرئيس المكلف.

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