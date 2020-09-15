لبنان | الراعي: اعجبت بالأطفال لما اعطوه من مفهوم وقيمة للحياد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

طلب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من الرب ان يخلص لبنان من أزماته وينجي العالم بأجمعه من وباء كورونا.

وشكر الراعي خلال افتتاح واحات “ورود وزنابق الحقل” في حديقة البطاركة في الديمان الاطفال الذين أعطونا لمحة سريعة عن تاريخ البطاركة من مار يوحنا مارون الى عبدكم الحقير.

وقال: “لقد اعجبت بهم لما اعطوه من مفهوم وقيمة للحياد خلال تأديتهم العرض المسرحي وبدرجة اكبر مما فهمه عندنا السياسيون. من فم الاطفال والرضع تخرج الحقيقة”.

وحضر الحفل الذي نظمته رابطة قنوبين للرسالة والتراث وجماعة الراهبات الانطونيات في الحديقة، النائب البطريركي العام المطران جوزيف نفاع، العميد وليام مجلي ممثلا نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق عصام فارس، المدير العام لوزارة الاشغال مطانيوس بولس، الرئيسة العامة لجمعية الراهبات الانطونيات الام نزها خوري، رئيس تجمع موارنة من أجل لبنان المحامي بول كنعان، رئيس رابطة قنوبين للرسالة والتراث نوفل الشدراوي وحشد من الأصدقاء.