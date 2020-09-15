لبنان | بومبيو: سنمنع إيران من تزويد “حزب الله” بالسلاح ما قد يؤدي إلى نسف جهود ماكرون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو لـ”راديو فرانس انترناسيونال” أن “الولايات المتحدة ستمنع إيران من تزويد حليفها حزب الله بالسلاح والحصول على أسلحة روسية وصينية ما قد يؤدي إلى نسف جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لبنان”.

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