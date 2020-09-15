لبنان | لجنة إدارة الأزمات في الكورة: 14 حالة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين الكورة أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، عن “تسجيل 14 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي: أنفه: 6، النخلة:3، راسمسقا:2، بتوراتيج:2، قيد التحقق:1. ودعت اللجنة الى “التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”.

وناشدت المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

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