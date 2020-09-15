لبنان | إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في القبيات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت بلدية القبيات، في بيان، أنه تم إفادتها بأن “4 تلامذة ضباط من القبيات أجروا فحص الـ pcr وتبين أن نتيجة اثنين منهم إيجابية”.

وأوضحت أنه وفق ما أفيدت، “لا يوجد مخالطين مباشرين لهما في القبيات، حتى من أهلهما، كونهما لم يقوما بزيارة القبيات أخيرا بحكم مهامهما العسكرية، وبالتالي لا ضرورة للحجر الاحتياطي لأي أحد سواهما”.

وأشارت إلى أن خلية ازمة كورونا “أمنت لهما مكانا للحجر وستقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة”. وذكرت جميع أبناء البلدة ب”ضرورة التزام أقصى درجات الحذر والوقاية والامتناع عن كل نشاط أو تجمع غير ضروري، مع اتخاذ كل متطلبات الوقاية (الكمامة، تعقيم اليدين،) لدى الخروج من المنازل”.

كما ذكرت بالخطين الساخنين للإتصال وهما: 70/703392 و71/743192.