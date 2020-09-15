لبنان | إدارة الكوارث في طرابلس: لتأجيل فتح أبواب المدارس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 8 دقائق

دعا رئيس لجنة إدارة الكوارث في مجلس بلدية طرابلس جميل جبلاوي الجهات المعنية في الدولة، إلى “تأجيل فتح أبواب المدارس الى الاول من كانون أول المقبل، بعد ان اصبحت نسبة الإصابة بكورونا بناء على فحوصات ال PCR للمقيمين 12.86% في لبنان، و20% في طرابلس”.

وقال في لقاء عقده في غرفة عمليات خلية الأزمة في حديقة الملك فهد في طرابلس: “الوضع في طرابلس جد خطير، وعلينا تحكيم الضمير رأفة بالعباد وحفاظا على الأرواح، فبحسب التقرير اليومي ليوم أمس الاثنين الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث – السرايا الحكومي، فإن نسبة الإصابة بالكورونا بناء على فحوصات ال PCR للمقيمين أصبحت 12.86%، وكانت منذ حوالى شهرين بالمتوسط حوالى 6.5%، وكانت في بداية أزمة الكورونا حوالي 0.5%، وهذه النسب على المستوى الوطني. أما في طرابلس فهي حوالى 20%”.

أضاف: “بناء عليه فإن قرار وزير التربية بفتح المدارس في 28 أيلول والذي يترافق مع ازدياد سريع ومضاعف لنسبة الإصابات ومع موسم الرشح، هو خطوة ناقصة، وقفزة في المجهول، ومخاطرة غير مبررة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم”.

وأشار الى أن لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس رفعت “توصية الى خلية أزمة الكورونا في المحافظة، تقضي بتأجيل فتح المدارس الى ما بعد انتهاء الموجة الأولى من موسم الرشح، أي إلى الاول من كانون أول المقبل، بدورها وافقت خلية الأزمة في المحافظة مشكورة ورفعت هذه التوصية إلى الجهات المعنية، وتمنت تأجيل الدوام إلى ذلك التاريخ، والإكتفاء بالتعليم عن بعد في هذه الفترة، ولم يبت بهذا الطلب الملح والضروري بالسرعة القصوى لما له من نتائج ايجابية او سلبية، لقد بلغنا وننتظر القرار الصائب الذي يحفظ الكبار والصغار ويحمي المجتمع من هذا الوباء المتفشي”.