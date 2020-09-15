لبنان | خلية الازمة في قضاء زغرتا: 4 حالات ايجابية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 48 دقيقة كورونا أعلنت خلية متابعة ازمة “كورونا” في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن تسجيل اربع حالات ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية. وتوزعت على الشكل الاتي: -زغرتا: 2

-ايعال : 2 وشددت الخلية على “وجوب تطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

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