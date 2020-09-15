لبنان | “سيناريو التلحيم” يلاحق حريق وسط بيروت؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 57 دقيقة

نفت الشركة المتعهدة أعمال التلحيم في المبنى الذي اشتعل في وسط بيروت أي صلة لها بالحريق.

وكانت أشارت الترجيحات الأوليّة سابقاً الى أنّ سبب الحريق الذي اندلع صباح اليوم في مبنى زها حديد في وسط بيروت يعود الى أعمال “تلحيم” في المبنى القيد الإنشاء.

أفاد رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في مبنى تجاري قيد الانشاء وسط بيروت، ولم تعرف بعد أسباب الحريق.

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وكان الحريق اندلع صباحا في المكان، وهرعت على الفور سيارات الدفاع المدني وفوج الاطفاء وعملت على إخماده.

يذكر أن المنبى المحترق يعود لشركة AISHTI. ويتمتع التصميم بخطوط المصممة الراحلة زها حديد الانسيابية، وهو من اخر تصميماتها.

ويسمح تصميم المبنى بالاستفادة من الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار. وبلغت ميزانية المشروع 40 مليون دولار تقريباً. وكان ينتظر أن تنتهي الأعمال من المشروع الضخم قريباً.