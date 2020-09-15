لبنان | السيطرة على الحريق في مبنى تجاري قيد الانشاء في وسط بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين حريق في وسط بيروت أفاد رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في مبنى تجاري قيد الانشاء وسط بيروت، ولم تعرف بعد أسباب الحريق. وكان الحريق اندلع صباحا في المكان، وهرعت على الفور سيارات الدفاع المدني وفوج الاطفاء وعملت على إخماده.

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