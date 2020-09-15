لبنان | بالفيديو والصور – حريق ضخم في مبنى في وسط بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 10:04 صباحًا

اندلع حريق هائل داخل مبنى زها حديد في وسط بيروت وهو قيد الإنشاء، من دون ان تعرف الأسباب.

وتعمل سيارات الدفاع المدني على إخماده. في السياق، أعلن الدفاع المدني أن “عناصرنا تعمل على إخماد حريق المبنى التجاري في بيروت وأسبابه لم تعرف بعد”.

يذكر أن المنبى المحترق يعود لشركة AISHTI. ويتمتع التصميم بخطوط المصممة الراحلة زها حديد الانسيابية، وهو من اخر تصميماتها.

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ويسمح تصميم المبنى بالاستفادة من الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار. وبلغت ميزانية المشروع 40 مليون دولار تقريباً. وكان ينتظر أن تنتهي الأعمال من المشروع الضخم قريباً.