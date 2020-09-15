لبنان | إصابة جديدة في البرج – عكار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت خلية الأزمة في بلدية البرج في منطقة الجومة – عكار اصابة (خ.ح.ي) بكورونا، ودعت كل من خالطه “إلى حجر نفسه ومراجعة البلدية لإدراج اسمه ضمن لائحة لإجراء الفحوص اللازمة”.

وذكرت “بعدم الاستهتار بالموضوع واتباع التعليمات المعطاة بهذا الشأن”، مؤكدة “ان الفحوص ستجري على نفقة وزارة الصحة”.

ووضعت البلدية رقمي هاتف للاتصال عند الضرورة 70335910 و03373225.

ويسجل لبنان ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا يومياً ما يشكل خطراً كبيراً على المواطنين.

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وأعلن المجلس القضاء الأعلى سابقاً تمديد التعبئة العامة لغاية نهاية هذا العام أي إلى 31-12-2020.

ولكن نصح وزير الصحة بأن الإجراءات كلها لا تكفي إلا إذا التزم المواطن بارتداء كمامة والتزام التباعد الاجتماعي.

يذكر أن عدد الإصابات يرتفع بشكل ملحوظ في المناطق اللبنانية كافة.