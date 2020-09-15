لبنان | بالفيديو: عناصر “التيار” يطلقون النار أمام اعين الجيش في ميرنا الشالوحي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 12:11 صباحًا

وقع مساء اليوم الإثنين إشكال بين مناصرو حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في منطقة ميرنا الشالوحي.

وفي التفاصيل أنه وصل مساء اليوم موكب لـ”القوات” إلى المنطقة وأطلق الشعارات، وعمد أحد مناصري “التيار” إلى إطلاق النار في الهواء.

واللافت بالفيديو الذي تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مناصري التيار اطلقوا النار أمام أعين عناصر الجيش اللبناني في وقت تناقلت معلومات بأن الجيش كان غائباً.

وفي الذكرى الـ38 على استشهاد الرئيس بشير الجميل، قام حزب القوات اللبنانية بمسيرة في الأشرفية والجميزة.

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وفي سياق متصل، شارك مناصرو حزب القوات اللبنانية، اليوم الاثنين، في احياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل في مناطق عدة، أبرزها منطقة الجديدة.

وقام مناصرو “القوات” في ‏ختام الحفل بمسيرات سيارة ضخمة، ومرّوا عبر أوتوستراد ميرنا الشالوحي الذي هو طريق عام وليس ‏مخصصاً لأحد معين.‏ وعند وصول المسيرة الكبيرة إلى هناك، ‏أُطلقت النيران من مبنى ميرنا الشالوحي باتجاه المسيرة السلمية التي تعبر عن ‏مناسبة وطنية.

وعندما حصل اطلاق النار، ترجل مناصرو “القوات” من ‏السيارات ورفضوا هذا التعدي السافر عند مرورهم على الطريق العام.

وفور معرفة رئيس “القوات” سمير جعجع بالحادثة، دعا جميع المشاركين والرفاق إلى مغادرة المكان، وطلب ‏من الأجهزة الأمنية تحديد هوية مطلقي النار من قبل التيار الوطني الحر واجراء ‏المقتدى القانوني تجاه أشخاص كانوا يمرون بشكل قانوني.