لبنان | ريفي: العهد انتهى!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

غرّد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر “تويتر” قائلاً: “إجتماعات غير دستورية. أسئلة تحريضية. عدم إحترام للمكوّنات اللبنانية. هرطقات وطنية. هرطقات قانونية. هرطقات دستورية. عمالة لإيران. إنتهى العهد. لا أسف عليه”.

في سياق متصل، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الإثنين، الرئيس المكلف مصطفى أديب الذي قال لدى مغادرته: “حضرت اليوم لمزيد من التشاور، ونأمل كل خير”.

وأشارت مصادر مطلعة على اللقاء إلى أنّ “الرئيس المكلف وضع الرئيس عون في جو التأليف وفي جو رغبته بتوسيع دائرة التشاور مع الأطراف السياسية لتثبيت النقاط التي تم التوافق عليها بحسب المبادرة الفرنسية والتي وافق عليها جميع من التقاهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تقوم على ثوابت 3:

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حكومة مصغرة من اختصاصيين مع احترام مبدأ المداورة.

ومعالجة أزمات البلاد من “كورونا” إلى الوضع المالي والنقدي الكهرباء والإصلاحات الأساسية.

وعلى هذا الأساس تم تكليف الرئيس أديب تشكيل الحكومة”.

ولفتت المصادر إلى أنّ “الرئيس المكلف لم يدخل في تفاصيل التشكيلة أمام الرئيس عون بل إنّ البحث اقتصر على المواقف السياسية الأخيرة”.

وذكرت المصادر نفسها أنّ “الرئيس المكلّف سوف يقوم باتصالات ومشاورات في عدة اتجاهات، وهو يملك تفويضاً محدّداً بالشكل والمضمون، ومغطى من أطراف طاولة حوار قصر الصنوبر”.

ووفقاً للمصادر، فإنّ “حسم التشاور سيحصل ضمن مهلة معقولة، والرئيس عون عرض وجهة نظره وسيحاول استطلاع موقف كافة الأطراف، وحين تصبح تشكيلة الرئيس المكلف جاهزة بعد التشاور سيحضر إلى بعبدا”.