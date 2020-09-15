لبنان | “الجيش” يوقف أحد المطلوبين في رشعين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين الجيش اللبناني أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من توقيف المطلوب عبد الرزاق وليد الرز احد اعضاء الخلية الارهابية التي كان يتزعمها الارهابي خالد التلاوي في منطقة حرجية في رشعين. ولا يزال البحث جارياً عن الارهابي الثالث الفار.

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