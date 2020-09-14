آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2020 10:58 مساءً
ميرنا الشالوحي
يسود حال من التوتر الكبير امام الامانة العامة للتيار الوطني الحر في منطقة ميرنا الشالوحي بعد وصول موكب تابع لمناصري القوات اللبنانية وإطلاقه الشعارات.
وأُطلق النار في الهواء من قبل عناصر الامن في التيار الوطني الحر، في حين وصل الجيش الى المحلة منعاً لتطور الوضع.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر عسكرية للـlbci أن الجيش يتخذ تدابير لمنع الاحتكاك والاستفزازات.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو – مناصرو “التيار” يطلقون النار على موكب تابع لمناصري “القوات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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