لبنان | بلدية حارة صيدا وخلية الازمة:ارتفاع الحالات الايجابية الى 17

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 32 دقيقة صيدا أعلنت بلدية حارة صيدا و خلية أزمة كورونا في بيان “ارتفاع عدد الحالات الايجابية في البلدة الى 17 اصابة من المقيمين فيها”. وتمنت البلدية وخلية الازمة “الشفاء العاجل للمصابين”، آملتين “من كل من خالط المصابين، التواصل على الخط الساخن، من أجل إجراء فحص ال pcr على الأرقام الآتية: 03533893 – 03671155 – 70904860 – 03092325”.

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