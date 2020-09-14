لبنان | إقفال القصر البلدي في صيدا إثر “كورونا” غداً

صيدا
أعلنت بلدية صيدا في بيان عممه المكتب الإعلامي عن قرار بإقفال القصر البلدي ليوم واحد غدا الثلاثاء، وذلك للقيام بإجراءات التعقيم في مبنى البلدية بعدما أظهرت نتائج الفحص المخبري (PCR) مساء اليوم لأحد الموظفين في الطابق الأول (الدائرة الهندسية) إصابته بكورونا، فيما ظهرت عوارض على موظف آخر (في الدائرة نفسها)، حيث ومن المرتقب أن تصدر نتيجة الفحص المخبري الذي أجراه يوم غد الثلاثاء.
ودعت البلدية المتخالطين مع الموظفين للتواصل معها من أجل إجراء الفحوصات اللازمة (PCR)، وذلك بالتنسيق مع غرفة إدراة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي . والأرقام هي : 03-046807 – 03652276 – 07-722150.
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