لبنان | 5 إصابات لمقيمين مخالطين في صور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان اليوم، انه “وبناء على تقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم تسجيل 5 إصابات بكورونا مثبتة ومؤكدة مخبريا وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين بينهم 3 إصابات من الجنسية الفلسطينية وإصابة من الجنسية السورية.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي:

البرج الشمالي 2

البص 1

صور 1

دردغيا 1

وارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 701 مصابا، توزعوا على الشكل التالي:

– 177 حالة وافدة (3 حالات وفاة)

– 514 حالة محلية (510 حالة من المخالطين ) بينها 92 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و14 حالات من التابعية السورية و2 حالات من التابعية العراقية، 108 حالات من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، (12 حالات وفاة محلية) وقد تماثل 267 منهم الى الشفاء بشكل تام بعد تسجيل اليوم 4 حالات شفاء اليوم”.

واعلنت الوحدة انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.