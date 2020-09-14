لبنان | عشائر العرب: تبلغنا رسميا تسليم علي شبلي خلال 48 ساعة

خلدة
صدر عن لجنة عشائر العرب المكلفة بمتابعة ملف الشهيد حسن زاهر غصن البيان الاتي:
“أولا، أولياء الدم الشهيد حسن زاهر غصن هم ليسوا فقط آل غصن الكرام، لا بل جميع عشائر العرب في لبنان وعشيرة بني معروف كل بني معروف.
ثانياً، تبلغنا رسميا ليلة أمس انه سيتم تسليم علي شبلي من قبل اللجنة المنبثقة من جانب عطوفة الأمير طلال أرسلان المكلف من ولي الشهيد زاهر غصن خلال مهلة أقصاها 48 ساعة.
ثالثاً، لا يعنينا اطلاقا كل من يصدر بيانات لا تمت بصلة من قبل اللجنة ومن عشائر العرب مجتمعين ومتشاورين لأن هذه البيانات سنعتبرها مشبوهة ومغرضة”.
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