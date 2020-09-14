لبنان | دياب وقع مرسوم اعفاء القيسي من مهامه

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رئيس الحكومة حسان دياب
وقع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مرسوم اعفاء مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي من مهامه ووضعه بتصرف رئاسة مجلس الوزراء.
وذلك بعد قرار توقيفه في 31 آب 2020، من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان في قضية الانفجار في مرفأ بيروت.
وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 آب 2020 الذي نص على “وضع جميع موظفي الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهمن بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من وظائفهم”.
وتم توقيف القيسي على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 160 شخصاً وأكثر من 6000 جريح وأكثر من 300 ألف عائلة مشردة. ودمّر الانفجار أكثر من نصف العاصمة.
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