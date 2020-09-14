لبنان | مذكرة تعاون بين اليونيفيل واتحاد بلديات قضاء صور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

زار وفد من مكتب الشؤون المدنية في “اليونيفيل” ووحدة التعاون المدني العسكري cimic في الكتيبة الايطالية مقر اتحاد بلديات قضاء صور والتقى رئيس الاتحاد المهندس حسن دبوق وجرى توقيع مذكرة تعاون بين اليونيفيل والاتحاد يتم بموجبها تقديم مولد كهربائي وعامود يستخدم في الإنارة لتنفيذ عمليات انقاذ ليلية لصالح فرق الانقاذ والإطفاء التابعين لمراكز الدفاع المدني في قضاء صور.

واثنى وفد اليونيفيل على “جهود متطوعي الدفاع المدني في جنوب لبنان وخصوصاً بعد مشاركتهم الفعالة في عمليات البحث والانقاذ في بيروت”، واكد على “استمرار اليونيفيل في دعم الدفاع المدني اللبناني بالتدريب والتجهيز ضمن الامكانيات والموارد المتاحة”.

وقدم دبوق والمسؤول الاقليمي لقضاء صور في الدفاع المدني عبدالله الموسوي ومسؤول مركز صور علي صفي الدين الشكر لليونيفيل على هذا الدعم مؤكدين “اهمية التعاون والتنسيق في حالات الكوارث لما فيه مصلحة الجنوب وأهله”.