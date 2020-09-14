لبنان | بالصور: غضب عارم في طرابلس بعد غرق عدد من الشبان خلال هجرتهم إلى قبرص

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2020 6:49 مساءً

تكاد عاصمة الشمال لا تهدأ من الشدائد التي تتوالى عليها منذ زمن بعيد حتى اللحظة، فلا مفر من قدر لبس أهل المدينة التي عانت من ندرة الإنماء والمشاريع والوعود الواهية التي أطلقها الزعماء خلال وعودهم الانتخابية، حيث زاد الانهيار الاقتصادي الذي ألم بلبنان من صعوبة العيش مع ارتفاع الأسعار التي فافت قدرة اللبنانيين على وجه العموم ولا سيما الطرابلسيين الذين حاولوا بشتى الوسائل تغيير واقعهم للأفضل فكانوا وقودا لثورة 17 تشرين، وكانوا الاوائل في ساحة الشهداء وكل ساحة طالبت بالتغيير. لم يترك الطرابلسي فرصة تلوح ببصيص أمل يخلصه من جحيمه إلا وأقدم عليها، حتى لو كان الخطر محدقا بها، وكنا قد شهدنا منذ أسبوعين هجرة عائلات بطريقة غير شرعية من منطقة الميناء في طرابلس باتجاه قبرص أملا بالوصول إلى أوروبا، حيث قامت السلطات القبرصية بإعادة الشبان الذين بلغ عددهم عشرات وكان بينهم نساء وأطفال إلى لبنان.

ويسود الآن منطقة القبة طرابلس غضب عارم وقطع لعدد من الطرقات، بعد معلومات عن غرق عدد من الاشخاص من ابناء المنطقة ووفاتهم لدى مهاجرتهم عبر البحر من لبنان الى قبرص هرباً من الاوضاع الاقتصادية المتردية.

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