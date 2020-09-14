لبنان | بالفيديو: أبو زيد يغادر الـ LBCI… ورسالة مؤثرة إلى المشاهدين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2020 6:40 مساءً

رسالة وجهها الاعلامي بسام ابو زيد الى مشاهدي الـ LBCI قبل مغادرته القناة ولبنان حيث قال”مشاهدينا، اليوم هو آخر يوم لي في الـ LBC،

31 سنة تعلمت كثيراً، تعبت كثيراً، فرحت وحزنت… 31 سنة انجزت خلالها مسيرة صحفية افتخر بها، حاولت المحافظة على المصداقية والموضوعية خلالها واعتقد اني نجحت بذلك… 31 سنة انتم المشاهدون رافقتوني بدعمكم ومحبتكم وعاطفتكم، وهذا الأمر ساعدني واعطاني القوة لمواصلة طريقي، لذلك اتشكركم من كل قلبي”.

واضاف “اشكر كذلك عائلتي الكبيرة في الـLBCI الجميع من دون استثناء، وخاصة الشيخ بيار الضاهر الذي وضع ثقته بي، وترك لي دائماً ابواب الـ LBC مفتوحة، اريد أن اشكر كذلك عائلتي الصغيرة التي تعبت وضحت معي… بعد 31 سنة اخذت قرار المغادرة، قرار ليس سهلاً ابداً، ولكن الظروف المعيشية والاقتصادية التي نعيشها ونعاني منها جميعاً هي التي فرضت هكذا قرار، تجربة جديدة سأخوضها في مجال الصحافة، واتمنى أن انجح خاصة أن الصعوبات موجودة، واولها البعد عن لبنان والعائلة، لا اعلم إن كنت استطيع تحمل هذا الشيء، بكل الحالات انا لست مهاجراً ولن اغادر بلا عودة، لذلك اقول لكم الى اللقاء واحبكم جميعاً”.