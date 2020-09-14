لبنان | بدء عملية إخلاء مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 9 دقائق

يشغل أكثر من 700 نازح سوري مجمع الأوزاعي في صيدا، وهو أكبر تجمع بشري للنازحين السوريين في الجنوب. وبيموجب قرار قضائي، دأت عملية إخلاء مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين في صيدا، إثر تقدم ادارة كلية الإمام الأوزاعي في بيروت عبر القضاء المختص بطلب اخلاء المجمع الواقع عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا، من اجل اعادة مبانيه المملوكة للكلية اليها، وقد باشرت الجهات المختصة بالتنسيق مع بلدية صيدا التي تشرف على المجمع، بالإجراءات اللازمة.

يذكر ان القضاء المختص كلف احد الأجهزة الأمنية بدراسة اوضاع كل عائلة من العائلات القاطنة في المجمع واستدعاء من يمثلها وتوجيه إنذارات لهم بالاخلاء، وبناء عليه تم حتى الآن اخلاء نحو 14 غرفة من المجمع من قاطنيها الذين تبين انهم ميسورون ويستطيعون تأمين مساكن بديلة، فانتقلوا الى اماكن أخرى، فيما اعطيت مهلة لغير القادرين منهم على تأمين البديل لترتيب اوضاعهم.