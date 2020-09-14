لبنان | جلسة تمهيدية ثانية في قضايا حمادة والمر وحاوي غدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2020 4:44 مساءً

لم تنته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد صدور الحكم في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. ثمّة مواعيد جديدة لبدء المحاكمة في 3 قضايا متلازمة بقضية الحريري وهي محاولة اغتيال النائب مروان حماده العام 2004، ومحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر العام 2005، واغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي العام 2005 والمتّهم الرئيسي فيها كلّها هو المُدان في قضية اغتيال الحريري سليم عيّاش، الذي وجهت المحكمة اليه تهمتي “الإرهاب والقتل” لمشاركته في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.

في هذا الإطار، أفادت الناطقة بإسم المحكمة الزميلة وجد رمضان “المركزية” ان هذه القضية لا تزال في مرحلة ما قبل المحاكمة وغدا تعقد المحكمة جلسة تمهيدية هي الثانية في هذا الشأن تتم خلالها مراجعة التحضيرات لبدء المحاكمة في قضية عياش STL 18\ 10 التي تضم الإعتداءات الثلاثة المتلازمة.

كذلك افادت مصادر متابعة للقضايا ان التحقيقات شهدت تقدما ملحوظا، مشيرة الى ان “هذه الاعتداءات المتشابهة في بعض الاوجه، بينها اوجه اختلاف تتطلب اتباع استراتيجيات متمايزة في التحقيق، وتستلزم اجراء تحقيقات دقيقة تستغرق وقتا طويلا”، على الرغم من أن مكتب المدعي العام احرز تقدما بارزا في هذا المجال، وتجري متابعة عدد من مسارات التحقيق والتحليل المختلفة. كما يحلل الادعاء الادلة المتوافرة في كل قضية على حدة، كما القضايا المتعلقة بالقضايا الثلاث مجتمعة.