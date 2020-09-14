لبنان | بهاء الحريري: دعم الجيش هو الخيار الوحيد للحفاظ على إستقلال لبنان ومحاسبة الفاسدين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 59 دقيقة آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2020 4:30 مساءً بهاء رفيق الحريري غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر “تويتر” تعليقاً على استشهاد العسكريين الاربعة خلال مداهمة في البداوي، قائلاً “تدفع المؤسسة العسكرية من دماء ضباطها وجنودها الثمن الأكبر لحماية لبنان وشعبه من الإرهاب وفي كل مرة تقدم هذه المؤسسة شهيداً من صفوفها تزيد قناعتنا بأن دعم الجيش هو الخيار الوحيد للحفاظ على سيادة و إستقلال لبنان ومحاسبة الفاسدين”.

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