لبنان | مشاورات تأليف الحكومة تنطلق مجددا في بعبدا

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المشاورات الرئاسية حول "التأليف" تنطلق في بعبدا
بعد أن شكلت وزارة المالية ” عقبة ” في وجه تشكيل الحكومة التي كان من المقرر الإعلان عنها اليوم، عادت مرحلة التأليف إلى نقطة الصفر، لعدم رضا الثنائي الشيعي عن الحكومة بشكل عام وإعلانه عدم مشاركته بها، وفي السياق نفسه أعلن جبران باسيل صراحة أنه يريد حكومة من 20 إلى 24 وزير مطالبا بوزراتي الداخية والمالية من باب المداورة السياسية .
وفي إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية حول ملف تشكيل الحكومة، والتي اتفق مع الرئيس المكلف ظهر اليوم على عقدها لتقريب وجهات النظر وتسهيل التأليف، التقى الرئيس عون بعيد الثالثة من بعد الظهر، النائب فريد الخازن ممثلا التكتل الوطني في قصر بعبدا.
بعدها، التقى الرئيس عون رئيس الكتلة القومية الإجتماعية النائب أسعد حردان.
ثم استقبل الرئيس عون النائب فيصل كرامي عن “اللقاء التشاوري”، فرئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل.
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