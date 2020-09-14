لبنان | وسام الأرز الوطني لـ زاسبكين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين عون يمنح زاسبكين وسام الأرز الوطني منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السفير الروسي الكسندر زاسبكين وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط تقديرا لعطاءاته وذلك خلال زيارة الأخير قصر بعبدا مودعا لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية. وفي خلال اللقاء شكر رئيس الجمهورية لزاسبكين الدور الذي لعبه “في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مدى عشر سنوات في مختلف المجالات”. وتقديرا لعطاءاته منحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر.

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