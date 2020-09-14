لبنان | التسريبات الإعلامية حول انفجار المرفأ تحت مجهر التحقيق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2020 5:14 مساءً

بناء على طلب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، فتحت هيئة التفتيش القضائي تحقيقا حول التسريبات عبر بعض وسائل الأعلام في ملف انفجار مرفأ بيروت

وكانت نجم وجهت الى الهيئة كتابا بهذا الشأن بتاريخ 10 أيلول الجاري طلبت فيه إجراء التحقيقات مع من يلزم لجلاء واقع حال التسريب وترتيب النتائج، لما تشكله التسريبات المتواصلة لمضمون التحقيقات من مخالفة لأحكام القانون.

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وكان قم تم نشر عبر وسائل الاعلام إفادة تعود للرئيس المكلف حسان دياب امام المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، والتي تم نفيها جملة وتفصيلا والتي نشرت على النحو التالتي:

“كشفت مصادر مطلعة على إفادة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، امام المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، أنّ سرية الحرس الحكومي اقتصر دورها على استطلاع المرفأ قبل الزيارة التي كان ينوي دياب القيام بها

وأفاده قائد السرية الرائد محمد عبد الله، حينذاك، عن نيترات الامنيوم، واصفاً له بدقّة عن وضعها القانوني والاداري وتركيبتها.

فقرّر عندها دياب العدول عن الزيارة، إذ أنّ المواد موجودة في المرفأ منذ سبع سنوات والقضاء على علمٍ بها وعيّن عليها حارساً قضائياً. وفضّل دياب انتظار التحقيق الذي يجريه أمن الدولة، قبل القيام بالزيارة.”